Cuxhaven: Berliner Schüler von Erwachsenen gejagt und verprügelt? Stand: 20.06.2023 19:51 Uhr Eine Berliner Schule erhebt schwere Vorwürfe gegen zwei Männer aus Cuxhaven: Sie sollen vier Schüler auf Klassenfahrt gejagt und einen 16-Jährigen mit einem Motorradhelm geschlagen haben. Die Polizei ermittelt.

Diese teilte am Mittwoch mit, am 12. Juni erst von einem 62-jährigen Cuxhavener und dessen Sohn gerufen worden zu sein. Die Männer gaben an, dass eine Gruppe Jugendlicher versucht hätte, ihr Segway zu stehlen. Der Sachverhalt sei als versuchter Diebstahl aufgenommen worden. Einer der Schüler hat sich laut Polizei anschließend bei den Beamten gemeldet, um eine Körperverletzung anzuzeigen. Ein Mann habe seinen Freund mit einem Motorradhelm niedergeschlagen. Der 16-Jährige blutete beim Eintreffen der Polizisten aus dem Mund. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sieht einen unmittelbaren Zusammenhang beider Vorfälle.

Schule: Männer haben Schüler durch Cuxhaven gejagt

Auch die Berliner Ferdinand-Freiligrath-Schule hat sich zu dem Vorfall geäußert. Demnach waren die vier Achtklässler im Rahmen einer Klassenfahrt unterwegs. Als sie sich dem abgestellten E-Motorroller näherten, seien die beiden Männer "sofort schreiend auf die Schüler los". Es habe sich "eine Jagd durch das Cuxhavener Hafenviertel" entwickelt. Dabei seien die Schüler zu Fuß und mit dem E-Motorroller gejagt und schließlich festgehalten worden, erklärte die Schule. Der ältere Mann habe einen der Schüler zu Boden gerissen und ihm mit einem Motorradhelm ins Gesicht geschlagen. Dabei wurde der Kiefer nach Angaben der Schule mehrfach gebrochen.

Lehrerin beschwert sich über Verhalten der Polizei

Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Abläufen und Hintergründen des Vorfalls aufgenommen. Derzeit sei davon auszugehen, dass die Ursache der Auseinandersetzung die Vermutung eines versuchten Diebstahls war. Hinweise für einen politisch motivierten Hintergrund oder andere Motive seien zurzeit nicht erkennbar. Eine Lehrerin der Klasse habe sich zudem am Folgetag über das Vorgehen der Beamten beschwert - ein Dienstaufsichtsbeschwerdeverfahren gegen die eingesetzten Polizisten wurde eingeleitet. Es befasst sich unter anderem mit dem vorgetragenen Fehlverhalten sowie getätigten Äußerungen der Beamten.

