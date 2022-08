Stand: 25.08.2022 15:51 Uhr Cuxhaven: Scholz pocht auf zügige Umsetzung der Energiewende

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) pocht auf die schnelle Umsetzung der Gesetze für eine schnellere Energiewende noch in diesem Jahr. Wenn man die zentralen Reformen noch 2022 umsetze, könne man die ehrgeizigen Klimaziele erreichen, sagte Scholz am Donnerstag bei einem Besuch im Werk des Windturbinen-Herstellers Siemens Gamesa in Cuxhaven. Dem Kanzler wurden dort die größten in Deutschland produzierten Windkraftanlagen gezeigt. Bereits 2030 müssten 800 Terrawattstunden Strom pro Jahr erzeugt werden - rund 200 Terrawatt mehr als heute, erläuterte Scholz. Und bis 2040 müsse sich diese Zahl nochmals verdoppeln. Der SPD-Politiker kritisierte, dass der Leitungsbau nach Süden zu lange dauere.

