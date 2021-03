Stand: 19.03.2021 09:36 Uhr Cuxhaven: Niedersachsen schließt letzte Deich-Lücke

Die letzte Lücke in der niedersächsichen Deichlinie in Cuxhaven-Sahlenburg soll geschlossen werden. Das hat Umweltminister Olaf Lies (SPD) am Donnerstagabend in Cuxhaven angekündigt. Demnach soll das Land die Kosten für den Deichneubau übernehmen. Dort sind ein tiefergelegens Marschgebiet und der Cuxhavener Stadtteil Sahlenburg bislang nahezu ungeschützt vor den Sturmfluten der Nordsee. Der Deich soll 1.500 Meter lang und fast neun Meter hoch werden.

