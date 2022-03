Cuxhaven: Herrenloses Sportboot löst Großeinsatz aus Stand: 20.03.2022 16:20 Uhr Eine groß angelegte Personensuche ist am Sonntag rund um Cuxhaven glücklich zu Ende gegangen. Der gesuchte Besitzer meldete sich am Nachmittag telefonisch bei der Polizei.

Zuvor waren rund 50 Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und DLRG sowie drei Hubschrauber im Einsatz, um den vermeintlich über Bord gefallenen Bootseigner zu suchen. Sein leeres Motorboot war am frühen Sonntagmorgen auf der Elbe mit laufendem Motor gesichtet worden, wie die Wasserschutzpolizei mitteilte. Daraufhin wurde die Personensuche eingeleitet.

Auf den Bootsbesitzer kommt Ärger zu

Am Nachmittag meldete sich der 45-jährige Bootseigner aus Balje (Landkreis Stade) telefonisch bei der Wasserschutzpolizei, um sein Sportboot vermisst zu melden. Es selbst sei bei bester Gesundheit und könne sich die Gesamtumstände um den herrenlosen Verbleib seines Bootes nicht erklären, teilte die Polizei mit. Für das Auslösen des Einsatzes unter anderem von Tauchern der Berufsfeuerwehr und diversen Rettungskreuzern werde sich der Eigentümer des Bootes rechtfertigen müssen, hieß es in einer Polizeimeldung. Zusätzlich kündigte die zuständige Wasserschutzpolizei die Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren an.

VIDEO: Auf Kontrollfahrt mit der Wasserschutzpolizei (3 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 21.03.2022 | 06:30 Uhr