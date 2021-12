Cuxhaven: Gegner von Corona-Maßnahmen greifen Politiker an Stand: 13.12.2021 09:37 Uhr Seit Ostern demonstrieren nahezu regelmäßig sonntags in Cuxhaven Menschen gegen Corona-Maßnahmen, Maskenpflicht und Impfungen. Einige "Sonntagsspaziergänger" versuchen sogar, Politiker einzuschüchtern.

von Jörn Pietschke

Die Demo der "Sonntagsspaziergänger" hat in den vergangenen Wochen verstärkten Zulauf. Auch am vergangenen Sonntag versammelten sie sich rund um den großen Tannenbaum auf dem Cuxhavener Kaemmererplatz. Unter ihnen sind Impfgegner, wie das selbst gemalte Plakat auf dem Rücken einer Frau zeigt. Darauf steht: "Impfst du noch - oder denkst du schon!" Viele junge Familien mit Kindern mischen sich unter die Demonstrierenden, ebenso wie altbekannte Rechtsextreme, die heute für die AfD antreten und früher bereits bei den Republikanern aktiv waren.

"Sonntagsspaziergänger" ignorieren die Maskenpflicht

Es sind etwa 120 bis 130 Demonstrierende, die der Mann mit dem Mikrofon als seine "Freunde" begrüßt. Die anderen, die nicht seine Freunde sind, stehen am Rand der Demonstration und sind gut dran zu erkennen, dass sie Masken tragen, während keiner der Demonstrierenden eine Mund-Nasen-Bedeckung benutzt. "Wir haben Corona mit Liebe besiegt" ruft der Hauptredner, den Menschen zu.

Auto von Ratspolitiker mit Farbe beschmiert

Ihre vermeintlich friedliche Grundhaltung nimmt den "Sonntagsspaziergängern" nicht jeder in Cuxhaven ab. Der SPD-Kommunalpolitiker Gunnar Wegener sieht vielmehr den Versuch, Ratspolitiker einzuschüchtern. Er musste erleben, dass sein Auto mit Farbe beschmiert und mehrfach die Luft aus den Autoreifen gelassen wurde. "Das ist eine Straftat, ein Angriff auf mich, auf meine Unversehrtheit der Person", sagte er dem NDR in Niedersachsen. Früher habe er immer mal wieder anonyme Anrufe oder Zeitungsausschnitte bekommen, womit er habe leben können. "Aber wenn das dann in den unmittelbaren Bereich übergeht, wie vor meiner Wohnung, in meiner Wohnung, in meinem Auto, in meine persönlichen Besitztümer, dann wird es schwierig."

Einschüchtern und Grenzen überschreiten

An einem Sonntag Ende November versammelten sich Menschen vor Wegeners Haustür, beleidigten ihn und gaben sich klar als Corona-Leugner und Impfgegner zu erkennen. Wegener will sich nicht einschüchtern lassen, vertritt weiter seine Meinung. Sein Parteifreund, Oberbürgermeister Uwe Santjer (SPD), macht sich ebenfalls Sorgen über den Zulauf, den die "Sonntagsspaziergänger" in seiner Stadt haben - vor allem aber, wie sich diese Menschen offenbar radikalisieren: "Das ist so ein schleichender Übergang und den muss man wirklich gut beobachten - und ich halte ihn auch für gefährlich." Das Problem sei, dass diese Menschen einschüchtern wollten und dass sie Grenzen überschreiten, etwa wenn sie vor den Wohnhäusern von Kommunalpolitikerinnen und -politikern auftauchten, sagte Santjer.

71-Jähriger stellt sich Demonstranten entgegen

Es gibt aber auch Gegendemonstranten, die sich den "Sonntagsspaziergängern" in den Weg stellen. Rüdiger von Gizycki war im November einer der ersten. Der 71-jährige ehemalige Krankenpfleger hielt den sogenannten Sonntagsspaziergängern ein Schild entgegen auf dem stand: "Impfgegner haben ihre Rechte auf Freiheit verloren, wenn sie das Leben anderer gefährden!" Der 71-Jährige war allein auf weiter Flur, während die Demonstriereden mit Trillerpfeifen und Lautsprechern durch die Fußgängerzone zogen. Man kann ja seine Meinung sagen und eine Demonstration machen, sagte er. Aber die Sonntagsspaziergänger hätten "in übelster Weise gegen die Ärzte gehetzt", was ihn persönlich sehr betroffen gemacht habe.

OB fordert Vorgehen gegen Grenzüberschreitungen

Angst habe er nicht gehabt, sich zunächst allein den Demonstrierenden in den Weg zu stellen. Auch Oberbürgermeister Santjer hält Angst für einen schlechten Ratgeber. Er fordert aber, mit allen Mitteln des Rechtsstaats gegen Grenzüberschreitungen vorzugehen. "Immer dann, wenn es in die Privatsphäre der Kommunalpolitiker eingreift, dann muss ein Stoppschild gesetzt werden", sagte Santjer.

