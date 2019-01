Stand: 21.01.2019 08:28 Uhr

Cuxhaven: Gefahrgut-Tanker fährt sich in Elbe fest

Ein Tanker mit rund 9.000 Tonnen Gefahrgut an Bord ist in der vergangenen Nacht in der Elbmündung vor Cuxhaven auf Grund gelaufen. Wie es dazu kam, ist nach Angaben des Havariekommandos Cuxhaven bislang unklar. Schäden seien jedenfalls nicht an dem Schiff festgestellt worden. Außerdem sei niemand verletzt worden. Der Tanker "Oriental Nadeshiko" war in Bützfleth (Landkreis Stade) mit Ziel Spanien ausgelaufen als er gegen 1 Uhr in der Nacht in der Elbmündung stecken blieb. Das Havariekommando will mit dem Mittagshochwasser versuchen, das Schiff freizuschleppen. Das Mehrzweckschiff "Neuwerk" sowie die Schlepper "Wulf 4" und "Wulf 9" sind bereits vor Ort.

Gefahrgut der Klasse 3 geladen

Das Gefahrgut, das der Tanker an Bord hat, gehört zur Klasse 3 der entzündbaren flüssigen Stoffe. Darunter sind 7.500 Tonnen Ethylendichlorid, das als Antiklopfmittel für Brennstoffe verwendet wird, außerdem 1.250 Tonnen 1,2-Propylenglykol, das unter anderem als Konservierungs- oder Lösungsmittel zum Einsatz kommt sowie 250 Tonnen 1-Methoxy-2-Propanol, das als Lösungsmittel zur Herstellung von Druckfarben und Lacken eingesetzt wird. Das 124 Meter lange Schiff fährt unter der Flagge von Panama.

