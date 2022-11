Cuxhaven: Feuer auf Kasernen-Gelände - Staatsschutz ermittelt Stand: 21.11.2022 12:47 Uhr In einer ehemaligen Kaserne in Cuxhaven ist am Montag ein Feuer ausgebrochen. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen. Brandstiftung mit politischem Hintergrund sei nicht auszuschließen.

Im Januar sollen geflüchtete Menschen Räume auf dem Areal der ehemaligen Hinrich-Wilhelm-Kopf-Kaserne im Stadtteil Altenwalde beziehen. "Das vom Brand betroffene Gebäude gehört nicht zu den Gebäuden, die für die Aufnahme von Flüchtlingen genutzt werden sollen", so Polizeisprecher Carsten Bode. Seit kurz nach 6 Uhr am Montagmorgen brennt das ehemalige Unteroffiziersheim. Ein Polizeibeamter, der in der Nähe wohnt, hatte das Feuer den Angaben zufolge bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert. Die Löscharbeiten an dem eingeschossigen Bungalow laufen. Dichte Rauchschwaden steigen über dem Gelände auf. "Es wurden Warnmeldungen aufgrund der Rauchentwicklung herausgegeben, dass Fenster und Türen geschlossen bleiben sollen", sagte Bode. Das Ausmaß des Schadens ist ebenso wie die Brandursache unklar.

Gebäude zerstört - Bagger soll Teile abtragen

Für die Feuerwehr, die den Brandherd mit einer Drohne überfliegt, ist es kein einfacher Einsatz auf dem weitläufigen Gelände. Der Löscheinsatz gestalte sich schwierig, "weil wir hier ein Problem mit der Wasserversorgung haben". Wasserleitungen seien nicht mehr vorhanden, so Einsatzleiter Andre Domingues Stehrenberg. Auf der Anfahrt seien "Rauchpilz und Feuerschein trotz der Dunkelheit" zu erkennen gewesen, das "ganze Gebäude stand massiv in Flammen", sagte der Leiter. Mehr als 90 Feuerwehrleute seien im Einsatz. Für den Bungalow gibt es keine Rettung: "Das Gebäude ist zerstört. Es wird ein Bagger kommen, dann wird ein Teil des Gebäudes abgetragen und der Rest dann abgelöscht", so Dominguez Stehrenberg.

Lkw-Brand am Sonntagabend vor Kasernenzaun

Am Sonntagabend hatte die Feuerwehr schon einen Einsatz bei der ehemaligen Kaserne. Gegen 21.40 Uhr hatte ein Lastkraftwagen auf dem Parkplatz vor dem Gelände gebrannt. Ob beide Feuer im Zusammenhang zu sehen sind, ist unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 21.11.2022 | 13:00 Uhr