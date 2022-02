Stand: 01.02.2022 16:43 Uhr Cuxhaven: Entlaufener Hund nach vier Monaten wieder da

Vier Monate nach Verschwinden des Hundes "Alonso" ist der Vierbeiner wieder an seine Besitzer übergeben worden. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Mischlingshund sei etwas unterernährt Mitte Januar in eine Falle bei Gnarrenburg (Landkreis Rotenburg) gelaufen, die Tierschützer aufgestellt hatten. "Alonso" war seinen Besitzern bereits Ende September 2021 bei einem Besuch im Landkreis Cuxhaven entlaufen. Der Hund war anschließend mehrere Wochen lang in der Nähe der A27 bei Bremerhaven und auch auf der Fahrbahn gesichtet worden. Das verängstigte Tier habe aber nicht eingefangen werden können, hieß es.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 01.02.2022 | 15:00 Uhr