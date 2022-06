Stand: 30.06.2022 06:57 Uhr Cuxhaven: Dachstuhl von Zweiparteienhaus ausgebrannt

In der Nacht zu Donnerstag ist in der Dachgeschosswohnung eines Zweiparteienhauses in Sahlenburg ein Brand ausgebrochen. Warum, ist laut Polizei noch nicht geklärt. Die Bewohner der Dachgeschosswohnung waren zu dem Zeitpunkt nicht zu Hause. Die Bewohner der Erdgeschosswohnung konnten das Haus selbst verlassen. Verletzt wurde niemand. Der komplette Dachstuhl wurde durch das Feuer zerstört. Die Erdgeschosswohnung wurde durch Löschwasser unbewohnbar.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 30.06.2022 | 07:30 Uhr