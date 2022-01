Stand: 05.01.2022 11:30 Uhr Coronavirus: Inzidenzwert im Landkreis Verden steigt auf 505

Schon seit Tagen liegt der Landkreis Verden mit seinen Corona-Werten landesweit an der Spitze. Am Mittwoch wurde nun erstmals eine Sieben-Tage-Inzidenz von über 500 gemeldet - 505 lautet der offizielle Wert. In Verden habe es bereits Mitte Dezember die ersten Omikron-Fälle gegeben, sagte ein Sprecher des Kreises. Seitdem breite sich Omikron rasant aus. Hinzu käme die Nähe zu Bremen, viele Beschäftigte pendelten dorthin. Außerdem gebe es in Oyten an der Landesgrenze zu Bremen eine große Anzahl an Alten- und Pflegeheimen. Auch dort breite sich das Virus sehr schnell aus. Gerade sei wieder ein Pflegeheim betroffen, aus dem am Dienstag 19 Infizierte gemeldet wurden. Keiner von ihnen erkrankte schwer, weil den Angaben zufolge alle Betroffenen geimpft sind.

