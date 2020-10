Coronavirus: Ausbrüche in Altenheimen in Werlte und Weyhe Stand: 29.10.2020 20:00 Uhr Die Zahl der Corona-Fälle in Altenheimen in Niedersachsen nimmt weiter zu. In Einrichtungen in Weyhe (Landkreis Diepholz) und in Werlte (Landkreis Emsland) hat sich das Virus ausgebreitet.

In Weyhe wurden 22 Bewohner sowie fünf Mitarbeiter positiv getestet. Das geht aus den am Donnerstag vom Landkreis veröffentlichten Ergebnissen eines Reihentests hervor. Der Test war notwendig geworden, nachdem Anfang der Woche ein Covid-19-Fall in dem Heim aufgetreten war.

Toter in Werlte

Auch in einem Seniorenheim in Werlte ist die Zahl der Infizierten gestiegen. 17 Bewohner sowie zwei Mitarbeiter wurden positiv auf das Coronavirus getestet. Ein Bewohner, der an einer Vorerkrankung litt, starb an den Folgen der Infektion, sagte die Geschäftsführerin der Einrichtung. Fünf infizierte Bewohner der Einrichtung in Werlte werden derzeit im Krankenhaus behandelt. Zu ihrem Gesundheitszustand will sich das Altenheim nicht äußern, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet.

Weitere Testergebnisse am Freitag erwartet

Am Sonntag war der erste Fall im betroffenen St. Raphael-Stift bekannt geworden. Das Gesundheitsamt ordnete darauf Tests für alle Bewohner und Beschäftigte an. Die noch ausstehenden Ergebnisse sollen am Freitag vorliegen. Insgesamt leben in dem Werlter Alten- und Pflegeheim 56 Senioren, die Einrichtung hat 98 Mitarbeiter. Alle Senioren des betroffenen Wohnbereichs stehen seit Sonntag unter Quarantäne. Das gilt auch für zehn Mitarbeiter, die Kontakt zu den Infizierten hatten. Zudem gilt ein Betretungsverbot für die gesamte Einrichtung.

Wie gelangte Virus ins Heim?

Wie das Virus in das Heim hinein getragen werden konnte, ist unklar. Laut Schulte kommen neben Angehörigen und Mitarbeitern auch externe Dienstleister wie Friseure und Fußpflegedienste in Frage. Zudem würden die Bewohner auch das Heim verlassen und "am Leben teilnehmen", so Schulte.

