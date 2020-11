Corona in Seniorenheim: Mehr als 50 Infizierte in Lastrup Stand: 20.11.2020 12:16 Uhr Im Landkreis Cloppenburg nimmt die Zahl der Coronavirus-Ausbrüche in Seniorenheimen zu. Mehr als 100 Neuinfektionen wurden registriert. Besonders betroffen ist ein Pflegeheim in Lastrup.

Im St.-Elisabeth-Stift wurden mehr als 40 Bewohner sowie rund 15 Mitarbeiter positiv getestet, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Ob ein Besucher oder ein Mitarbeiter das Coronavirus ins Haus gebracht hat, das lasse sich nicht mehr nachvollziehen, sagt Geschäftsführer Guido Suing. Er spricht von einer angestrengten Atmosphäre in der Einrichtung. Wie in allen betroffenen Heimen gilt jetzt auch für das St.-Elisabeth-Stift ein absolutes Besuchsverbot.

Corona-Schnelltests für alle Mitarbeiter

Auch in Cappeln, Molbergen und in der Stadt Cloppenburg gibt es Corona-Ausbrüche in Seniorenheimen. Der Landkreis Cloppenburg hat verfügt, dass alle Mitarbeiter von Alten- und Pflegeheimen ab sofort zweimal pro Woche einen Corona-Schnelltest machen sollen. Suing hat für sein Heim etwa 2.000 Antigen-Tests bestellt. Er hofft, dass sie in den nächsten Tagen kommen. Es sei ein hart umkämpfter Markt, sagt Suing. Wegen stark gestiegener Corona-Fälle brauchen etwa auch Pflegeheime in anderen Landkreisen, etwa in Osnabrück, viele tausend Schnelltests.

