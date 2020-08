Stand: 07.08.2020 17:10 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Corona in Schlachthof: Quarantäne für Spätschicht

In einem Schlachtbetrieb im Landkreis Oldenburg sind seit Mittwoch acht weitere Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das Gesundheitsamt hat daher eine komplette Spätschicht von 270 Mitarbeitern in eine 14-tägige Quarantäne geschickt. Dies teilte der Landkreis Oldenburg am Freitag mit. Insgesamt wurden damit in den vergangenen zehn Tagen 28 Mitarbeiter des Betriebs Heidemark in Großenkneten positiv auf das Coronavirus getestet. Auch landesweit haben die Neuinfektionen zuletzt deutlich zugenommen.

Videos 00:49 Wieder Coronavirus in einem Schlachtbetrieb In Großenkneten (Landkreis Oldenburg) sind 20 Mitarbeiter des Schlachtbetriebs Heidemark positiv auf das Coronavirus getestet worden. 120 Mitarbeiter seien in Quarantäne. Video (00:49 min)

Mehr als 2.300 Tests in zwei Tagen

Bereits am Mittwoch war ein Teil der betroffenen Spätschicht in Großenkneten unter Quarantäne gestellt worden. Seitdem wurden den Angaben zufolge 2.300 Tests durchgeführt. Die darunter acht positiv getesteten Mitarbeiter gehören den Angaben zufolge alle der Spätschicht an.

Landkreis: Ansteckung im privaten Bereich

Nach Angaben des Landkreises deutet alles darauf hin, dass die betroffenen Mitarbeiter sich im privaten Bereich angesteckt haben. "Das engmaschige Testkonzept bewährt sich, wir können das Geschehen lokalisieren", sagte Erster Kreisrat Christian Wolf.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 07.08.2020 | 16:00 Uhr