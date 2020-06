Stand: 24.06.2020 07:57 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Corona in Schlachthof: Mitarbeiter werden getestet

Im Puten-Schlachtbetrieb Geestland in Wildeshausen (Landkreis Oldenburg) werden von heute an alle rund 1.100 Mitarbeiter auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet. Die Ergebnisse sollen nach Angaben des Landkreises bis Freitag vorliegen. In dem Unternehmen der PHW-Gruppe, die vor allem für die Marke Wiesenhof bekannt ist, sind bislang nachweislich 23 Werkvertragsarbeiter infiziert. 150 unmittelbare Kontaktpersonen und Arbeitskollegen der Betroffenen müssen auf Anweisung des Landkreises in Quarantäne. Anlass für die Reihentestung in dem Unternehmen war, dass sich am Wochenende eine Mitarbeiterin krank gefühlt hatte, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet.

Corona-Fälle bei Schlachtbetrieb in Wildeshausen Hallo Niedersachsen - 23.06.2020 19:30 Uhr Beim Schlachtbetrieb Geestland in Wildeshausen haben sich 23 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Reporter Olaf Kretschmer berichtet über die Situation vor Ort.







2,6 bei 5 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Wie konnte es zum Ausbruch kommen?

Landrat Carsten Harings (parteilos) zeigte sich erschrocken über die Infektionen. Zusammen mit dem Unternehmen solle nun alles unternommen werden, um das Virus einzudämmen und die Ursache aufzuklären. Das Unternehmen betonte, dass alle Corona-Schutzregeln eingehalten und etwa die Mitarbeiter deutlich voneinander getrennt worden seien. Bereits Anfang Juni waren alle Mitarbeiter schon einmal getestet worden. Dabei war lediglich ein einziger positiver Fall festgestellt worden. Warum das jetzt anders ist, werde nun ermittelt, so der Landkreis. Der Puten-Schlachtbetrieb wird vorerst nicht geschlossen.

Werkverträge sollen umgewandelt werden

Die PHW-Gruppe hält eine Mehrheitsbeteiligung an dem Schlachthof Geestland Putenspezialitäten. Eine halbe Stunde nach Bekanntwerden der Infektionsfälle teilte der Konzern mit, dass er die über Werkverträge beschäftigten Mitarbeiter "in den für die Geflügelfleischerzeugung maßgeblichen Bereichen in ein festes Anstellungsverhältnis übernehmen" wolle. Nach eigenen Angaben sind insgesamt und 20 Prozent der Mitarbeiter über Werkverträge bei PHW beschäftigt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 24.06.2020 | 08:00 Uhr