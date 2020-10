Corona in Schlachthöfen treibt Infektionszahlen hoch Stand: 09.10.2020 14:26 Uhr 149 Corona-Infektionen innerhalb eines Tages gibt es allein im Landkreis Cloppenburg. Grund dafür ist ein Ausbruch in einem Schlachthof in Emstek. Ähnlich ist die Situation im Landkreis Emsland.

Mit 86,1 Fällen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen hat der Landkreis Cloppenburg die kritische 50er-Marke am Freitag deutlich überschritten. In dem Schlachthof des Unternehmens Vion waren allein von Dienstag auf Mittwoch 48 Corona-Fälle hinzugekommen. Der Landkreis entschied, den Betrieb nicht zu schließen, aber 4.000 Schweine pro Tag weniger zu schlachten. Zudem werden die Mitarbeiter jetzt täglich auf das Coronavirus getestet. Um das Infektionsrisiko für Schüler zu senken, will der Landkreis bis zu den Osterferien zusätzliche Busse einsetzen.

Emsland: Schlachthof in Sögel betroffen

Neben dem Landkreis Cloppenburg überschreitet auch der Landkreis Emsland den kritischen Grenzwert. Dort gibt es einen Corona-Ausbruch in einem Schlachthof in Sögel. Der Landkreis hat den Weidemark-Betrieb geschlossen und das öffentliche Leben in der Samtgemeinde stark eingeschränkt. Im Landkreis kamen seit Donnerstag 16 neue Fälle hinzu - und damit immerhin weniger als in den Tagen zuvor. Die Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner lag dort am Freitag bei 52,9.

Vier Landkreise und eine Stadt überschreiten Grenzwert

Insgesamt überschreiten vier Landkreise und eine kreisfreie Stadt in Niedersachsen den Grenzwert. Dazu gehört der Landkreis Vechta mit 68,6 Fällen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Dort gibt es viele Infektionen unter anderem in einem Seniorenheim. Auch der Landkreis Wesermarsch überschreitet den Grenzwert mit einer Sieben-Tages-Inzidenz von 61. Dort treten die Infektionen vor allem in der Gemeinde Lemwerder auf. Seit Montag sind dort Schulen und Kitas geschlossen. Weiterhin liegt auch die Stadt Delmenhorst mit einer Sieben-Tages-Inzidenz von 60,6 über dem Grenzwert.

