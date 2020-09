Stand: 29.09.2020 15:47 Uhr Corona in Großfamilie: Fast 350 Schüler in Quarantäne

Fast 350 Schüler in Großenkneten (Landkreis Oldenburg) sind wegen eines Corona-Ausbruchs bis zum 7. Oktober in Quarantäne. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Ursache der Massenquarantäne sind Corona-Infizierte innerhalb einer großen Familie mit zehn Kindern. In der Folge müssen jetzt deren Mitschüler der 1. und 4. Grundschuljahrgänge im Ortsteil Ahlhorn sowie der 5., 7. und 10. Oberschuljahrgänge vorerst zu Hause bleiben. Getestet werden die Schüler nicht, wie Kreissprecher Oliver Galeotti in Wildeshausen erklärte. Die hohe Zahl an Quarantäne-Fälle erklärte er damit, dass die Schüler nicht nach Klassen, sondern nach Jahrgängen voneinander getrennt waren.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 29.09.2020 | 17:00 Uhr