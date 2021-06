Stand: 17.06.2021 07:27 Uhr Corona im Landkreis Vechta: Delta-Variante nachgewiesen

Im Landkreis Vechta ist zum ersten Mal die Delta-Variante des Coronavirus nachgewiesen worden, die bislang als indische Variante bekannt war. Wie der Landkreis mitteilte, sind sechs Personen mit der Mutation infiziert. Die zunächst betroffene Person sei zuvor in Afghanistan gewesen. Bei anschließenden Tests sei die Delta-Variante dann bei fünf weiteren Haushaltsmitgliedern festgestellt worden. Da unter ihnen auch ein Schüler eines Gymnasiums in Vechta ist, wird dessen gesamte Klasse am Donnerstag getestet. Der Landkreis hat für die betroffenen sechs Personen Quarantäne angeordnet.

