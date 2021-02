Stand: 18.02.2021 18:18 Uhr Corona auf Norderney: Kreis verlängert starke Beschränkungen

Aufgrund der anhaltend hohen Corona-Fallzahlen verlängert der Landkreis Aurich die verschärften Kontakt- und Ausgangsregeln auf der ostfriesischen Insel um eine Woche. Dies hat der Kreis in einer Allgemeinverfügung am Donnerstag mitgeteilt. Das Virus auf Norderney könne sonst nicht wirksam eingedämmt werden. Momentan sind 37 Infektionen dokumentiert, 68 Menschen befinden sich in Quarantäne. Ursprünglich hatten die Regeln am 18. Februar gelockert werden sollen. Unter anderem dürfen sich Menschen nur mit ihrem eigenen Hausstand treffen, nachts gilt eine Ausgangssperre.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 18.02.2021 | 17:00 Uhr