Corona an Bord: Marineschiff "Berlin" soll heute auslaufen Stand: 02.02.2022 12:42 Uhr Ein Dutzend Corona-Infektionen haben den Zeitplan des Marineschiffs "Berlin" durcheinandergebracht. Nachdem das Ablegen gestern gestoppt wurde, soll der Einsatzgruppenversorger heute auslaufen.

Die Marine hat mitgeteilt, dass das Schiff gegen 14 Uhr in seinem Heimathafen Wilhelmshaven starten kann. Ob oder wie viel Ersatzpersonal für die 14 infizierten Soldatinnen und Soldaten an Bord gegangen ist, ist nicht bekannt. Die infizierten Besatzungsmitglieder werden die Fahrt nicht mit antreten und ihre Isolierung an Land verbringen, hieß es. Die Marine geht nach eigenen Angaben nicht davon aus, dass es größere Ansteckungen gegeben hat. Die Hygieneschutzmaßnahmen seien streng und umfangreich.

PCR-Testergebnisse kommen spät an

Das Ablegen war verschoben worden, weil 14 der rund 210 Besatzungsmitglieder positiv auf das Coronavirusgetestet worden waren. Die Ergebnisse der vorgenommenen PCR-Tests seien erst kurz vor dem am Dienstagmittag geplanten Ablegen aus einem Labor eingetroffen, wie eine Marinesprecherin mitteilte. Daraufhin sei Ersatzpersonal gesucht worden. Auswirkungen auf den NATO-Einsatz habe das verspätete Auslaufen des Schiffes nicht.

Rückkehr für Mitte April geplant

Die "Berlin" schließt sich einer NATO-Mission vor Norwegen an. Dort ist das Schiff für Kontrolle und Schutz der Seewege zuständig. "Cold Response" heißt das Manöver. Ein internationales Team werde an Bord der "Berlin" eingeschifft und von dort aus den Verband führen, teilte die Bundeswehr mit. Mitte April sollte das Schiff nach bisherigen Planungen nach Wilhelmshaven zurückkehren.

Schutz und Kontrolle wichtiger Seewege

Die Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG 1) besteht aus mehreren Zerstörern und Fregatten sowie einem Versorgungsschiff der Flotten nahezu aller NATO-Mitgliedsstaaten - darunter immer ein Schiff aus Deutschland. Aufgabe dieses Marineverbandes - dem ältesten der NATO - ist vor allem Kontrolle und Schutz strategisch wichtiger Seewege.

Einsatzgruppenversorger machen Marineverbände von Häfen unabhängig

Die Einsatzgruppenversorger sind mit 174 Metern Länge die größten Schiffe der Flotte. Die Schiffe der Berlin-Klasse versorgen Einsatzverbände mit Kraftstoff, Material und Munition. Als Multifunktionsschiffe stellen sie außerdem medizinische Spezialkapazität und satellitenbasierte Kommunikationstechnik bereit. Mit diesen Fähigkeiten machen die Schiffe Marineverbände von Häfen unabhängig, so die Bundeswehr.

