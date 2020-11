Triage: Wie wird über die Intensivbettenvergabe entschieden? Stand: 01.11.2020 16:20 Uhr Mit der steigenden Zahl von Corona-Patienten steigt auch der Anteil der schweren Krankheitsverläufe. Wer einen Platz auf der Intensivstation bekommt, wird im Zweifel nach dem Triage-Prinzip entschieden.

Der Virologe Christian Drosten erklärte bei einer Veranstaltung in Meppen im Emsland, dass es deshalb in deutschen Kliniken zu ähnlichen Zuständen wie im Frühjahr beispielsweise in Norditalien kommen könnte. Das heißt, dass es mehr Menschen geben könnte, die intensivmedizinisch behandelt werden müssen, es jedoch nicht genügend freie Betten gebe. "Dann kämen wir in eine Situationen der Triage, in der ausgewählt werden müsste wer behandelt wird", so Drosten.

VIDEO: Corona kompakt: Computer simuliert Krankenhausauslastung (2 Min)

Drosten: "Dann drohen Entscheidungen wie in Norditalien"

Drosten schilderte das Prinzip anhand eines Beispiels: Wenn man auf der Intensivstation einen älteren, an Covid-19 erkrankten Patienten habe, der beatmet werden müsse und der deshalb nur eine Überlebenschance von 30 bis 50 Prozent habe und dann komme ein 35-jähriger Corona-Patient mit einem schweren Verlauf, der kleine Kinder hat, müssten Ärzte eine Entscheidung treffen, so Drosten. Das gelte vor allem, weil der 35-Jährige aufgrund seines Verlaufs innerhalb kurzer Zeit sterben würde, wenn er nicht beatmet wird. Man müsse in einem solchen Fall einen älteren Patienten von der Beatmungsmaschine abnehmen, erklärte Drosten. Um genau solche Situationen zu vermeiden, habe die Bundesregierung die jetzigen Maßnahmen beschlossen, sagte Drosten.

Saarlands Ministerpräsident warnt vor Krankenhaus-Kollaps

Am Wochenende hatte unter anderem der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) vor einem drohenden Kollaps der Kliniken angesichts der rapide steigenden Zahlen der Corona-Erkrankten gewarnt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 01.11.2020 | 18:00 Uhr