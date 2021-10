Stand: 12.10.2021 17:01 Uhr Corona: Viele Schnelltest-Zentren im Nordwesten schließen

Der Wegfall der kostenlosen Corona-Bürgertests wirkt sich auf die Zahl der Testzentren im Nordwesten Niedersachsens aus. In Oldenburg hat beispielsweise von ursprünglich rund 20 Zentren nur noch die Hälfte geöffnet. Grundsätzlich sei die Zahl der Getesteten seit Montag um die Hälfte gesunken, teilte ein Betreiber dem NDR in Niedersachsen mit. Es gebe aber auch weiterhin Nachfrage nach Corona-Tests. Schwangere und ausländische Studierende, deren Impfung in Deutschland nicht anerkannt ist, seien am häufigsten unter den Kunden. Wer sich in Oldenburg testen lassen möchte, muss zwischen 12 und 20 Euro dafür bezahlen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 12.10.2021 | 06:30 Uhr