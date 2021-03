Stand: 20.03.2021 19:04 Uhr Corona-Teststation in Aurich: Drive-in ab Dienstag möglich

Die Drive-in-Teststation des Landkreises Aurich nimmt am Dienstag ihren Betrieb auf. Auf dem Parkplatz der BBS und IGS Aurich können sich Bürgerinnen und Bürger kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Testwillige können im Auto sitzen bleiben, wenn der Abstrich genommen wird. Das Ergebnis kann nach 20 Minuten entweder vor Ort abgeholt oder auch per E-Mail zugeschickt werden. Die Station wird täglich zwischen 8 und 18 Uhr geöffnet sein; am Wochenende von 10 bis 16 Uhr.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 23.03.2021 | 06:30 Uhr