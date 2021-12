Stand: 14.12.2021 17:07 Uhr Corona-Test werden in Aurich zur Pflicht für Kita-Kinder

Der Landkreis Aurich hat eine Testpflicht für Kinder in Kitas beschlossen. Die Allgemeinverfügung tritt am Donnerstag in Kraft, teilte der Landkreis mit. Ab dann müssen Kinder vom dritten Lebensjahr an bis zur Einschulung dreimal wöchentlich auf Corona getestet werden. Bisher war ein solcher Test freiwillig. Die Tests sollen von den Eltern zu Hause durchgeführt werden und müssen dokumentiert werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 16.12.2021 | 06:30 Uhr