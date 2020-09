Stand: 15.09.2020 12:49 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Corona: Schärfere Maßnahmen im Kreis Cloppenburg?

Angesichts steigender Corona-Neuinfektionen zieht Cloppenburgs Landrat Johann Wimberg (CDU) in Betracht, das öffentliche Leben weiter einzuschränken. Dies berichtet NDR 1 Niedersachsen. Seit Sonntag habe sich die Zahl der Corona-Fälle im Landkreis Cloppenburg auf 87 aktive Fälle mehr als verdoppelt. Auf 100.000 Einwohner gerechnet sei die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen 7 Tagen auf 30 gestiegen. Besonders betroffen ist demnach die Stadt Löningen. Dort haben sich zehn Spieler und der Trainer des Fußballvereins SV Evenkamp infiziert. Darüber hinaus gibt es Corona-Fälle an zwei Schulen und in einem Handwerksbetrieb. Es sei nicht erkennbar, dass die Ausbrüche zusammenhängen, sagte ein Kreissprecher.

Weitere Informationen Komplette Fußballmanschaft mit Corona infiziert Fast die gesamte Herrenmannschaft des SV Evenkamp aus Löningen ist mit dem Coronavirus infiziert. Der Niedersächsische Fußballverband sieht aber keinen Grund für schärfere Maßnahmen. (14.09.2020) mehr Niedersachsen und der neue Corona-Alltag Niedersachsens Ministerpräsident Weil stellt weiteren Corona-Lockerungen zum 1. Oktober in Aussicht. Diese könnten aber nur Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln erfolgen. (14.09.2020) mehr

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 15.09.2020 | 13:30 Uhr