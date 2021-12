Stand: 28.12.2021 16:47 Uhr Corona-Quarantäne: EWE Baskets sagen drittes Spiel ab

Die Baskets Oldenburg haben das für den 2. Januar 2022 festgesetzte Heimspiel in der 1. Basketball-Bundesliga gegen die MLP Academics Heidelberg verlegt - die dritte Partie in Folge. Mehrere Stammspieler sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Zuvor war bereits das Spiel gegen medi Bayreuth für Donnerstag und die Basketball Löwen Braunschweig am vergangenen Sonntag abgesagt worden. Die Baskets Oldenburg stehen derzeit mit zwei Siegen aus elf Spielen auf dem letzten Tabellenplatz der Basketball-Bundesliga.

