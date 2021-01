Stand: 25.01.2021 11:46 Uhr Corona: Polizei stoppt privaten Gottesdienst mit 60 Menschen

60 Personen in einer Wohnung - das war am vergangenen Sonntag ein eindeutiger Verstoß gegen die geltenden Corona-Regeln. In Wagenfeld im Landkreis Diepholz musste die Polizei daher diese Versammlung auflösen. Sie war wegen Ruhestörung in das Mehrfamilienhaus gerufen worden. Mieter ist ein 30-jähriger Mann. Er gab an, dass es sich um das Treffen von Mitgliedern einer bulgarisch-christlichen Kirchengemeinde handele. Da es aber kein Hygienekonzept gab, bekamen er und die anderen erwachsenen Personen eine Anzeige.

