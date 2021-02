Stand: 11.02.2021 14:39 Uhr Corona-Partys: Gruppe aus Delmenhorst sorgt für Ärger

Die Polizei in Delmenhorst hat Probleme mit einer größeren Gruppe Menschen, die sich offenbar nicht um Corona-Maßnahmen scheren. Nach eigenen Angaben habe die Polizei im Stadtteil Düsternort seit Dezember rund 40 Corona-Partys aufgelöst. Das Dilemma: Es handelt sich immer um den gleichen Personenkreis, der gegen die Regeln verstößt. Seine Beamte hätten Treffen von acht bis 40 Personen in Privatwohnungen aufgelöst, sagte Delmenhorsts Polizeipräsident Jörn Stielke gegenüber NDR 1 Niedersachsen. Bußgelder und Anzeigen führten zu keinen Konsequenzen. Teilweise würden die Beamte mit Flaschen beworfen und angegriffen. Stielke ehe mit der Geschichte an die Öffentlichkeit, um zu sensibilisieren, sagt er. Es gebe Aushänge, Sozialarbeiter seien in dem Viertel unterwegs. "Das Gemeininteresse geht vor", so Stielke.

Weitere Informationen Corona-Lockdown: Das sind die Regeln in Niedersachsen Auch in Niedersachsen wird der Lockdown verlängert. Hier gibt es die aktuell geltenden Regeln im Überblick. (11.02.2021) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 11.02.2021 | 15:00 Uhr