Stand: 08.04.2021 12:21 Uhr Corona: Nordseefischer erwirtschaften leichtes Plus

Die Fischereibetriebe an der Nordseeküste haben im vergangenen Jahr ein leichtes Plus erwirtschaftet. Der Erlös für Fisch und Krabben lag bei rund 18 Millionen Euro, wie der Landesfischereiverband Niedersachsen, Vertreter der 60 kleinen Hochsee- und Küstenfischer, bekannt gab. Vor allem den Krabbenfischern machte die Pandemie einen Strich durch die Rechnung. Sie litten unter geschlossenen Restaurants aber auch unter den zum Teil geschlossenen Pul-Zentren in Marokko.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 08.04.2021 | 07:30 Uhr