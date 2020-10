Corona-Massenausbruch im Schlachthof Emstek - 63 Infizierte Stand: 07.10.2020 13:18 Uhr Erneut ist ein Schlachthof im Nordwesten Niedersachsens von einem Corona-Massenausbruch betroffen. Innerhalb einer Woche wurden dort 63 Fälle registriert.

Es handelt sich um den Schlachthof des Unternehmens Vion in Emstek im Landkreis Cloppenburg. Der Schwerpunkt der Infektionen sei im Bereich der Grobzerlegung aufgetreten, sagte Landrat Johann Wimberg (CDU) am Mittwoch. Im Bereich der Schlachtung seien kaum Mitarbeiter betroffen. Der Betrieb im Schlachthof soll zunächst eingeschränkt, aber nicht komplett heruntergefahren werden. Ob auch das öffentliche und private Leben im Landkreis eingeschränkt werden muss, stehe derzeit noch nicht fest, sagte der Landrat. "Ad hoc sehen wir das nicht." Bislang sei das Infektionsgeschehen auf den Bereich des Schlachthofs eingrenzbar.

Weitere Informationen 50er-Grenze: Wie nah sind die Landkreise dran? Unsere Karten zeigen das Infektionsgeschehen pro Landkreis. Wenn ein Kreis in sieben Tagen mehr als 50 gemeldete Corona-Fälle pro 100.000 Einwohner verzeichnet, müssen Maßnahmen verschärft werden. mehr

Wird kritischer Grenzwert erneut überschritten?

Wimberg geht davon aus, dass die Zahl von Neuinfektionen wieder die kritische Marke von 50 Fällen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen überschreitet. Gestern meldete der Landkreis 56 Infizierte innerhalb einer Woche, womit die Sieben-Tages-Inzidenz bei 33,1 Fällen lag.

Schlachthöfe sind immer wieder Corona-Hotspots

Immer wieder sind Schlachthöfe und Fleischbetriebe Hotspots für die Verbreitung des Coronavirus, unter anderem in Lohne (Landkreis Vechta) und Wildeshausen (Landkreis Oldenburg). Erst jüngst war eine Ausbreitung des Coronavirus in einem Schlachthof des Tönnies-Konzerns im emsländischen Sögel bekannt geworden. Eine mögliche Ursache für die schnelle Übertragung in Schlachthöfen ist laut dem Virologen Christian Drosten die niedrige Temperatur in den Hallen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 07.10.2020 | 12:00 Uhr