Stand: 07.10.2020 11:09 Uhr Corona-Massenausbruch im Schlachthof Emstek - 60 Infizierte

Erneut ist ein Schlachthof in Niedersachsen von einem Corona- Massenausbruch betroffen. Es handelt sich um den Schlachthof des Unternehmens Vion in Emstek im Landkreis Cloppenburg. Dort habe es innerhalb einer Woche 60 neue Fälle gegeben, sagte heute ein Sprecher des Landkreises. Weitere Informationen zu den Hintergründen und Folgen will der Landkreis heute Mittag auf einer Pressekonferenz mitteilen. Laut NDR 1 Niedersachsen ist davon auszugehen, dass der ohnehin schon stark belastete Landkreis mit den neuen Fällen erneut die kritische Marke von 50 Fällen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen überschreitet. Zuletzt war eine Ausbreitung des Coronavirus in einem Schlachthof des Tönnies-Konzerns im emsländischen Sögel bekannt geworden.

