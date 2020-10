Stand: 20.10.2020 14:57 Uhr Corona: Landkreis Leer will zusätzliche Schulbusse einsetzen

Der Landkreis Leer will morgens zusätzliche Schulbusse anbieten. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Dazu habe der Kreis einen Vertrag mit der Weser-Ems-Bus AG geschlossen, teilt die Behörde mit. Entlastet werden sollen zur ersten Schulstunde morgens die Strecken Weener-Leer, Augustfehn-Leer sowie von Wymeer bis Leer. Die Mindestabstände wegen der Corona-Pandemie könnten in den Bussen dennoch nicht eingehalten werden, so dass eine Maskenpflicht bestehe.

