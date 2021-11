Stand: 28.11.2021 13:45 Uhr Corona: Landgasthöfe fürchten schlechte Grünkohl-Saison

Eine schlechte Grünkohl-Saison wegen strenger Corona-Auflagen könnte die Existenz vieler Landgasthöfe in Niedersachsen bedrohen. Das fürchtet der niedersächsische Hotel- und Gaststättenverband Dehoga. Schon jetzt würden viele der saisonüblichen Gänse- und Entenessen sowie Weihnachtsfeiern abgesagt, sagt Geschäftsführerin Renate Mittula. Wenn das im Januar so weitergehe, wenn normalerweise die Kohltouren stattfinden, "befürchten wir für viele Betriebe den Genickbruch". Nico Winkelmann, Geschäftsführer und Chefkoch des Bümmersteder Kruges in Oldenburg, bestätigt, dass es bereits viele Absagen gibt. "Die Grünkohlsaison, vor allem ab Januar, ist ziemlich wichtig für uns im Haus. Und wenn diese starken Wochenenden wegfallen, dann geht das schon wieder in die Richtung existenzbedrohend."

