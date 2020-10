Corona-Krise in Delmenhorst: Inzidenzwert steigt weiter Stand: 18.10.2020 15:24 Uhr Trauriger Rekord: In Delmenhorst ist der Corona-Inzidenzwert auf 197,6 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner angestiegen. Die Stadt will mehr Personal für die Kontakt-Nachverfolgung einsetzen.

Am Sonntag habe das Gesundheitsamt in Delmenhorst 16 neue Infektionen gemeldet, heißt es auf der Homepage der Stadt. Demnach sind 231 Menschen (Stand 14 Uhr) mit dem Coronavirus infiziert. Die Verwaltung habe bislang keine einzelnen Hotspots, wie zum Beispiel Pflegeheime, ausmachen können. Die größten Risiken seien "Familienfeiern, Infektionen am Arbeitsplatz und von sich in Quarantäne befindlichen Kontaktpersonen im engsten Familienkreis", teilte Rudolf Mattern, Leiter des Corona-Krisenstabs, am Sonntag auf Anfrage von NDR.de mit. Mattern kündigte zudem an, das Personal aufzustocken. "Dadurch soll die Nachverfolgung weiterhin gewährleistet bleiben", so der Krisenstabschef. Am Montag will die Stadt in einer Pressekonferenz über weitere Maßnahmen informieren. NDR.de überträgt ab 10.30 Uhr live im Videostream.

Bürgertelefon eingerichtet

Aufgrund des massiven Infektionsgeschehens besetzt die Stadtverwaltung ein Bürgertelefon. Unter der Telefonnummer (04221) 99 22 71 können Bürgerinnen und Bürger ihre Fragen zum Thema Coronavirus stellen. Das Bürgertelefon ist sonnabends und sonntags von 10 bis 13 Uhr besetzt sowie montags bis freitags in der Zeit von 9 bis 16 Uhr.

Weitere Einschränkungen bei Veranstaltungen

Am Sonntag sind sämtliche Gottesdienste in Delmenhorst ausgefallen. Sportveranstaltungen wurden abgesagt. Zuschauer sind mindestens bis zum 25. Oktober nicht zugelassen. Das gilt für sämtliche öffentlichen und privaten Sportanlagen sowohl drinnen als auch draußen. Zuvor war bereits die Maskenpflicht erweitert worden. Der Regelbetrieb in Kitas wurde eingeschränkt. Bereits am 9. Oktober hatte die Stadt eine Allgemeinverfügung erlassen. Demnach sind private Zusammenkünfte und Feiern in geschlossenen Räumen und im Freien auf zehn Personen begrenzt.

