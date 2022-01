Stand: 06.01.2022 11:20 Uhr Corona-Krise belastet auch Friesisches Brauhaus

Die Bier-Branche erlebt seit zwei Jahren ihren größten Umsatzeinbruch seit der Nachkriegszeit - wegen der Corona-Pandemie. Das betrifft auch das Friesische Brauhaus zu Jever, das zur Radeberger Privatbrauerei-Gruppe gehört. Vor allem die stark eingeschränkte Gastronomie während und nach dem Lockdown sowie der Wegfall zahlreicher Veranstaltungen hat dem Friesischen Brauhaus in Jever Umsatzverluste gebracht. Über Umfang und Höhe wurden keine Angaben gemacht. Als Konsequenz werde inzwischen mehr Bier in Flaschen statt in Fässer abgefüllt, so das Brauhaus auf Nachfrage.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 06.01.2022 | 13:30 Uhr