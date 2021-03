Stand: 24.03.2021 08:27 Uhr Corona-Infektionen: Meyer Werft legt Produktionspause ein

Die Meyer Werft geht ab Montag in eine zweiwöchige Betriebspause. Das geht aus einem internen Schreiben an die Belegschaft hervor, das dem NDR in Niedersachsen vorliegt. Mit dieser Maßnahme soll das Infektionsgeschehen auf der Werft ausgebremst werden. Für die Auszeit werde Kurzarbeitergeld gezahlt. Alternativ könnten die Werft-Mitarbeiter auch Urlaub nehmen, hieß es. Trotz Schutzmaßnahmen war es auf der Werft zu weiteren Infektionen gekommen. Der Schiffsbauer führt derzeit täglich 2.600 Schnelltests durch. Momentan befinden sich 100 Beschäftigt ein Quarantäne. Die Meyer Werft will nach eigenen Angaben die Produktionspause nutzen, um den Infektionsschutz zu verbessern. Die Maßnahmen seien mit dem Landkreis Emsland abgesprochen, hieß es in dem internen Schreiben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 24.03.2021 | 09:30 Uhr