Corona-Hotspot: Papenburgs Bürgermeister mahnt zur Vorsicht Stand: 17.03.2021 11:44 Uhr Die Stadt Papenburg ist mit einer Inzidenz knapp unter 300 regionaler Spitzenreiter im Emsland. Bürgermeister Jan Peter Bechtluft hat sich nun an die Bewohner gewandt.

Per Videobotschaft hat der CDU-Politiker am Dienstag die Papenburger ermahnt, sich an die Corona-Regeln zu halten, damit die Stadt nicht den gesamten Landkreis in einen Lockdown führt. "Sie können mir wirklich glauben, es bereitet mir auch keine Freude, als Spaßbremse und Spielverderber dazustehen und so wahrgenommen zu werden", sagte der CDU-Politiker in einem Video. Am Nachmittag berichtet NDR 1 Niedersachsen in der Sendung "Funkbilder - Der Tag" über den Vorstoß Bechtlufts und die Lage im nördlichen Emsland. Das Interview mit dem Papenburger Bürgermeister hören sie gegen 17:10 Uhr.

Bechtluft kritisiert "Masken auf Halbmast"

Aber es gehe nicht anders, bei Corona gehe es im Ernstfall um Leben und Tod. Es gebe leider eindeutig Bevölkerungskreise, die das Virus und seine Gefahren nicht ausreichend ernst nähmen und damit sich selbst und andere gefährdeten. "Die Masken sitzen vielfach auf Halbmast", sagte Bechtluft. Und junge Papenburger feierten heimlich Partys in Gartenhütten, die Autotuner-Szene treffe sich zu Hunderten auf Parkplätzen. Die Polizei habe allein am vergangenen Wochenende rund 30 Verstöße geahndet. Bechtluft appellierte an die Bürger: "Wir müssen jetzt in Papenburg alles daran setzen, dass wir nicht das gesamte Emsland noch weiter in einen Abwärtsstrudel ziehen und zur Notbremse zwingen."

"Die Nerven liegen blank"

Polizei, Gesundheitsamt, Mitarbeiter des Ordnungsamtes, aber auch die großen Arbeitgeber setzten alles daran, um die Situation in den Griff zu bekommen: mit Infobroschüren für die Beschäftigten und der Verfolgung und Ahndung von Verstößen. Doch all dies habe die Zahlen bisher nicht nach unten drücken können. "Das ist für alle Beteiligten frustrierend und zehrt massiv an den Nerven, die ohnehin schon blank liegen."

"Man ist dran, wenn man dran ist"

Bechtluft fügte schließlich noch an, dass er noch nicht geimpft sei, und er stehe auch noch nicht auf der Liste - und: Er könne Impfvordrängler nicht ausstehen. "Man ist dran, wenn man dran ist", sagte Bechtluft.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Funkbilder - der Tag | 17.03.2021 | 16:00 Uhr