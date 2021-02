Corona-Hotspot: Ausgangssperre im Landkreis Wesermarsch Stand: 15.02.2021 16:01 Uhr Der Landkreis Wesermarsch hat auf den hohen Sieben-Tage-Wert von 254 Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohner reagiert und eine nächtliche Ausgangssperre verhängt.

Die Regelung tritt am Dienstag in Kraft. Sie soll zunächst eine Woche dauern und in der Zeit von 21 Uhr abends bis fünf Uhr morgens gelten. Das habe man in Absprache mit dem niedersächsischen Sozialministerium entschieden, hieß es vonseiten der Kreisverwaltung in Brake am Montag, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Das Ausbruchsgeschehen ist nach Behördenangaben sowohl auf die Situation in Einrichtungen wie dem Krankenhaus, Senioren- und Behinderteneinrichtungen und einen Verbrauchermarkt zurückzuführen, als auch auf die Nichteinhaltung der Kontaktbeschränkungen im privaten Umfeld.

Landrat: "Kontakte und Aktivitäten auf Minimum reduzieren"

Der Landrat des Landkreises, Thomas Brückmann (parteilos), richtete sich mit einem Appell an die Bevölkerung. Die Menschen sollten "soweit wie möglich soziale Kontakte vermeiden, so schwer dies im Einzelfall auch fallen mag", sagte Brückmann. Er forderte die Bewohner des Landkreises auf, sich an die Abstandsregelungen zu halten und nach Möglichkeit eine FFP2-Maske zu tragen. Außerdem sollten die Menschen die allgemeinen Hygieneregeln einhalten und alle Aktivitäten außerhalb der eigenen vier Wände auf ein absolutes Minimum zu reduzieren. "Nur so ist gewährleistet, dass wir schnellstmöglich diese sehr einschneidenden Maßnahmen wieder außer Kraft setzen können", machte der Landrat deutlich.

Landkreis überspringt kritische Marke

Die Werte im Landkreis Wesermarsch sind in Niedersachsen der höchste Wert und nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) am Montag der bundesweit zweithöchste Wert nach dem bayerischen Kreis Tirschenreuth (Inzidenz 316.5). Für das Land Niedersachsen gab das Sozialministerium in Hannover am Montag einen Schnitt von 65,9 Infektionen auf 100 000 Menschen in einer Woche an.

Bereits am Sonnabend hatte der Landkreis den Inzidenz-Wert von 200 deutlich überschritten. Wie das Landesgesundheitsamt mitteilte, lag er bereits am Samstagmorgen bei 231,4 Corona-Neuinfektionen auf 100.000 Menschen innerhalb der letzten sieben Tage. Am Sonntag waren es dann 245 Corona-Neuinfektionen. Am Montag wurde nun die 250er-Marke gerissen.

