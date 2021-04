Stand: 27.04.2021 19:04 Uhr Corona: Hohe Impfbereitschaft bei Personal im Justizvollzug

Die Erstimpfungen der Bediensteten im Niedersächsischen Justizvollzug werden in dieser Woche so gut wie abgeschlossen sein. Wie das Ministerium mitteilt, sei nahezu allen rund 4.000 Beschäftigen in den Gefängnissen ein Impfangebot gemacht worden. Die Impfbereitschaft liege zum Teil bei über 96 Prozent. Der Leiter der Justizvollzugsanstalt (JVA) Oldenburg, Marco Koutsogiannakis, zeigte sich erleichtert. Mit der Impfung sei die wichtigste Möglichkeit ergriffen worden, das Infektionsrisiko in einer JVA deutlich zu reduzieren und damit unsere Arbeitsfähigkeit zu erhalten, sagte er.

