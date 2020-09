Stand: 07.09.2020 07:22 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Corona: Fleischbetrieb in Hatten schließt vorerst

Nach einem Corona-Ausbruch in einem fleischverarbeitenden Betrieb in Hatten muss das Unternehmen ab morgen vorübergehend schließen. Nach Angaben des zuständigen Landkreis Oldenburg sind bei Routine-Tests im Betrieb 14 Infektionen aufgefallen. Sieben Betroffene leben demnach im Landkreis Oldenburg, sieben weitere in der Stadt Oldenburg. "Die Anzahl der Infektionen ist gemessen an der gesamten Belegschaft von rund 140 Personen hoch", sagte Landrat Carsten Harings (parteilos).

Produktion ruht zwei Wochen

Man habe für alle Mitarbeiter eine 14-tägige Quarantäne verhängt, weil die Trennung der Beschäftigten wegen sich überschneidender Arbeitszeiten und den räumlichen Bedingungen nicht möglich sei, so Landrat Harings. Dies bedeute, dass der Betrieb für diese Zeit ruhe. Nur die noch im Produktionsverlauf vorrätigen Fleischwaren dürften bis Montag in einer Schicht verarbeitet werden. Für diese noch zu erledigenden Arbeiten erhalte ein kleiner Teil der Belegschaft eine sogenannte Arbeitsquarantäne - das heißt, die Betroffenen dürfen die häusliche Quarantäne nur für die festgelegte Arbeit und den dafür nötigen Zeitraum verlassen.

Virus von Reiserückkehrern eingeschleppt?

Wie es zu dem Ausbruch kam, ist laut Landkreis noch unklar, da die genauen Infektionswege noch nicht abschließend ermittelt worden sind. Es gebe Hinweise auf Reiserückkehrer, dies werde derzeit geprüft. Der Ausbruch in Hatten ist nicht der erste in einem fleischverarbeitenden Betrieb in Niedersachsen. Bereits im Frühjahr hatte es mehrere Ausbrüche bei Fleischbetrieben gegeben, unter anderem in Dissen im Landkreis Osnabrück.

