Stand: 16.11.2021 20:35 Uhr Corona-Fälle im Landgasthof: 1.066 mögliche Kontaktpersonen

Nach zwei Feiern in einem Landgasthof in Zetel (Landkreis Friesland) müssen sich 1.066 Personen wegen einer möglichen Corona-Ansteckung in Quarantäne begeben, wenn sie nicht geimpft oder genesen sind. Nach Angaben des Landkreises wurden sieben positive Schnelltests durch PCR-Tests bestätigt. Weitere Ergebnisse stünden noch aus. Wegen der hohen Anzahl der möglichen Kontaktpersonen sei eine direkte Ansprache der Personen nicht möglich, hieß es. Das Gesundheitsamt appelliert deshalb an die Eigenverantwortung der Bürger und ruft alle Personen auf, die an den Abenden des 6. und 10. November im Landgasthof Waidmannsruh in Zetel anwesend waren, sich auf Corona testen zu lassen. Wer ungeimpft sei oder Symptome habe, müsse für zehn Tage in Selbstisolation. Die möglichen Kontaktpersonen kommen aus insgesamt 23 Landkreisen, die meisten jedoch aus Friesland. Die Landkreise wurden informiert, hieß es.

