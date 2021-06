Corona: Emden hat bundesweit die zweithöchste Inzidenz

Stand: 02.06.2021 11:40 Uhr

Die Inzidenz in Emden ist am Mittwoch auf 138,2 gestiegen. An den drei Tagen zuvor lag der Wert bei 112. Emden hat nach Hildburghausen in Thüringen die bundesweit zweithöchste Inzidenz.