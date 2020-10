Stand: 14.10.2020 20:17 Uhr Corona-Ausbruch im Gefängnis in Vechta

In der Justizvollzugsanstalt (JVA) in Vechta gibt es einen Corona-Ausbruch. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Wie der Landkreis am Mittwoch mitteilte, sind fünf Mitarbeiter der JVA positiv auf das Virus getestet worden. Das Gesundheitsamt werde daher am Donnerstag alle Mitarbeiter des Gefängnisses testen. Damit die Insassen nicht angesteckt werden, arbeiten alle Bediensteten der JVA den Angaben zufolge mit Schutzmasken und halten die Abstands- und Hygieneregeln streng ein. Im Landkreis Vechta wird der kritische Wert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von einer Woche derzeit überschritten. Laut Landkreis liegt die Sieben-Tages-Inzidenz bei 68,39.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 15.10.2020 | 06:30 Uhr