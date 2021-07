Gamma-Variante: Fälle auf Schlachthof in Essen nachgewiesen Stand: 08.07.2021 15:24 Uhr Bei acht Beschäftigten des Schlachthofbetreibers Danish Crown in Essen ist die Gamma-Variante des Coronavirus nachgewiesen worden. Insgesamt sind an dem Standort 45 Mitarbeitende infiziert.

Die Ergebnisse weiterer Tests stehen nach Informationen des NDR in Niedersachsen noch aus. Einige der Infizierten wohnen in Quakenbrück, im Nachbarlandkreis Osnabrück. Nach Unternehmensangaben befinden sich von insgesamt 1.600 Mitarbeitenden des Standorts 130 in Quarantäne. Ende Juni waren an dem niedersächsischen Standort des Fleischverarbeiters einzelne Corona-Fälle entdeckt worden. Seitdem testet Danish Crown nach eigenen Angaben täglich.

Infizierten sich Mitarbeitende im Privaten?

Vom Landkreis Cloppenburg hieß es, die Kontakte würden nachverfolgt. Das Unternehmen selbst geht davon aus, dass sich die Mitarbeitenden im Privaten angesteckt haben. Die Geschäftsführung versicherte, Danish Crown prüfe, ob Mitarbeitende in Quarantäne sich an die Auflagen halten.

32 Gamma-Fälle in Niedersachsen bekannt

Die Gamma-Variante, auch als P.1 bekannt, wurde erstmals im Dezember 2020 in Brasilien nachgewiesen. In Deutschland spielt sie nach Angaben des Robert Koch-Instituts kaum eine Rolle. Den Behörden in Niedersachsen sind landesweit 32 Infektionsfälle bekannt. Laut RKI deuten experimentelle Daten "auf eine reduzierte Wirksamkeit neutralisierender Antikörper" bei Genesenen und Geimpften hin. Auch sei diese Variante wahrscheinlich übertragbarer als der Wildtyp.

