Stand: 17.12.2020 08:15 Uhr Corona-Ausbruch auf Schiff? Ein Seemann verstorben

Auf einem Frachtschiff auf der Nordsee gibt es möglicherweise einen größeren Corona-Ausbruch. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Wie das Havarie-Kommando in Cuxhaven mitteilte, ist ein Mitglied der Besatzung verstorben. Es besteht der Verdacht, dass der Mann am Coronavirus erkrankt war. An Bord gibt es weitere Menschen mit Anzeichen einer Infektion, die nun getestet werden sollen. Dazu soll das Frachtschiff, das zurzeit in der Außenelbe ankert, seine Fahrt nach Brunsbüttel fortsetzen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 17.12.2020 | 08:30 Uhr