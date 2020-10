Stand: 02.10.2020 11:35 Uhr Corona-Ausbruch: Mehrere Infizierte in Altenheim in Vechta

In einem Alten- und Pflegeheim in Vechta gibt es einen größeren Corona-Ausbruch. Betroffen sind nach Angaben des Landkreises sowohl Bewohner als auch Pflegekräfte. Das Altenheim hat rund 250 Pflegeplätze. Der Landkreis will im Laufe des Tages darüber informieren, wie viele Menschen genau infiziert sind und ob der Ausbruch auch Konsequenzen für die Bürger in der Region hat.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 02.10.2020 | 13:30 Uhr