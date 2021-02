Stand: 01.02.2021 07:26 Uhr Corona-Ausbruch: Klinik kehrt in regulären Betrieb zurück

Nach einem Corona-Ausbruch will das Krankenhaus in Wittmund ab Montag zum regulären Betrieb zurückkehren. Zu Wochenbeginn soll etwa das ambulante Operationszentrum wieder öffnen, auch Sprechstunden der Ambulanzen sollen wieder stattfinden, teilte die Klinik mit. Nach Bekanntwerden des Ausbruchs hatte das Krankenhaus rund 450 Patienten und Angestellte auf das Coronavirus getestet. Bislang wurden bei 36 Mitarbeitern Infektionen festgestellt. Zwölf Corona-Patienten werden in der Wittmunder Klinik behandelt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 01.02.2021 | 06:30 Uhr