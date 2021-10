Stand: 12.10.2021 07:27 Uhr Corona-Ausbruch: Grundschule in Westerstede bleibt dicht

Wegen etlicher Corona-Infektionen hat der Landkreis Ammerland die Grundschule Halsbek in Westerstede vorerst geschlossen. In einer Klasse seien vier Schüler, ein Lehrer und zwei weitere Personen nachweislich infiziert, hieß es. Aus anderen Klassen seien zudem positive Schnelltests gemeldet worden. Weil das Ausbruchsgeschehen derzeit nicht eingrenzbar sei, finde vorerst Homeschooling statt, teilte der Kreis mit. In den kommenden Tagen sollen weitere Schüler, Lehrer und Angehörige getestet werden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 12.10.2021 | 06:30 Uhr