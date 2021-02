Stand: 11.02.2021 07:52 Uhr Corona-Ausbruch: Ammerland-Klinik schränkt Betrieb ein

Die Ammerland-Klinik in Westerstede hat ihren Betrieb heruntergefahren. Grund sei ein größerer Corona-Ausbruch auf einer Station, sagte eine Sprecherin. Details sollen heute mitgeteilt werden. Nach Informationen von NDR 1 Niedersachsen wird die Klinik voraussichtlich eine Woche lang nur im Notbetrieb laufen. Lebenswichtige Operationen sollen weiter stattfinden, Rettungswagen fahren allerdings andere Kliniken an. Vor zwei Wochen hatte bereits das Krankenhaus in Wittmund Corona-bedingt für einige Tage den Betrieb stark einschränken müssen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 11.02.2021 | 06:30 Uhr