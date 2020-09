Stand: 15.09.2020 11:15 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Corona: Altenheim in Elsfleth unter Quarantäne

In einem Seniorenheim in Elsfleth (Landkreis Wesermarsch) sind zehn Bewohner eines Altenheims positiv auf Corona getestet worden. Dies berichtet NDR 1 Niedersachsen. Eine Pressesprecherin habe mitgeteilt, dass die Betroffenen zwischen 82 und 91 Jahre alt seien. Pflegekräfte seien nicht betroffen. Das Altenheim habe eine Corona-Station eingerichtet, die Betreuer arbeiten demnach unter Vollschutz. Das komplette Heim steht unter Quarantäne, Pflegekräfte dürften ausschließlich zwischen Arbeitsplatz und Wohnung pendeln. Der Ursprung des Corona-Ausbruchs sei unbekannt. Nach Auskunft des Sozialministeriums sind laut Bericht aktuell neun Seniorenheime in Niedersachsen betroffen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 15.09.2020 | 13:30 Uhr