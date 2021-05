Stand: 09.05.2021 12:46 Uhr Corona: 900 Mitarbeiter auf Spargelhof in Kirchdorf getestet

Ein Reihentest unter 900 Mitarbeitern eines Spargelhofs in Kirchdorf im Landkreis Diepholz hat zehn weitere Corona-Infektionen aufgedeckt. Damit steigt die Zahl der Infizierten auf 130, teilte der Landkreis mit. Die positiv Getesteten müssen in Quarantäne. Alle anderen Mitarbeiter des Hofes in Kirchdorf befinden sich in Arbeitsquarantäne und dürfen die Unterkünfte nur für die Arbeit auf den Spargelfeldern verlassen.

Nach einem zweiten Reihentest sind 120 Beschäftigte mit Corona infiziert. Der Ausbruch hat die Notbremse zur Folge.

